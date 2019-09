Италия Официално: Рома взе Мхитарян под наем 02 септември 2019 | 21:08 0



копирано



От Рома официално обявиха, че са привлекли под наем до края на сезона крилото на Арсенал Хенрих Мхитарян. Римляните ще платят 3 млн. евро плюс бонуси по сделката, а играчът ще носи екипа с номер 77. “Това е чудесна възможност за мен, за да започна ново начинание с този велик клуб. Знам що за клуб е това и съм убеден, че можем да постигнем велики неща заедно”, заяви Мхитарян. “Хенрих отговаря на желанието ни да привличаме играчи, които могат да бъдат за пример на по-младите ни футболисти и които имат техническите качества бързо да се приспособят към Серия “А””, добави спортният директор Джанлука Петраки. Welcome to #ASRoma, @HenrikhMkh!



More details https://t.co/5AyOWqqAU6 pic.twitter.com/werSQyKYTt — AS Roma English (@ASRomaEN) 2 септември 2019 г. 30-годишният арменец стана част от Арсенал през януари 2018 г., като има 9 гола в 59 мача за лондончани. 30-годишният арменец стана част от Арсенал през януари 2018 г., като има 9 гола в 59 мача за лондончани.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 312 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1