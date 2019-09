Тенис Бенчич детронира Осака, Векич с първи 1/4-финал в "Шлема" 02 септември 2019 | 20:56 0



No. 1 and defending champion Naomi Osaka upset by No. 13 Belinda Bencic in the U.S. Open Round of 16



Osaka lost in straight sets pic.twitter.com/fHphaGdgbl — Bleacher Report (@BleacherReport) September 2, 2019

Бенчич вече имаше две победи над Осака в двете им предишни срещи този сезон - в Индиън Уелс и Мадрид, като сега затвърди възходящото си представяне през годината. Тя вече има шест победи над опонентки от топ 5 и общо девет над такива от топ 10, с което е водачка в Световния тур.



За първи път от 2014-а пък Бенчич отново ще играе четвъртфинали на US Open, като съперница ще й бъде Донна Векич, която само няколко минути по-късно приключи трисетовата си победа над Юлия Гьоргес - 6:7(5), 7:5, 6:3.

Down goes the No. 1 seed.



Belinda Bencic defeats defending #USOpen champion Naomi Osaka in straight sets to advance to the quarterfinals. pic.twitter.com/XKrtMw3llg — SportsCenter (@SportsCenter) September 2, 2019

Бенчич завърши с 29 уинъра и 12 непредизвикани грешки, а Осака направи 26 печеливши удара, но и сбърка 21 топки. Векич пък направи обрат от 3:5 във втория сет, спаси мачбол и се поздрави за първи път с класиране на четвъртфиналите на “Голям шлем”. Шампионката от миналата година и световна номер 1 Наоми Осака отпадна на осминафиналите на US Open след поражение от швейцарската надежда Белинда Бенчич. Японката бе сразена с 5:7, 4:6 и така отново заключителният турнир от “Големия шлем” няма да “види” защитена титла. Това за последно се случи в периода 2012-2014, когато там властваше Серина Уилямс, която сега се превръща в голямата фаворитка за трофея.Бенчич вече имаше две победи над Осака в двете им предишни срещи този сезон - в Индиън Уелс и Мадрид, като сега затвърди възходящото си представяне през годината. Тя вече има шест победи над опонентки от топ 5 и общо девет над такива от топ 10, с което е водачка в Световния тур.За първи път от 2014-а пък Бенчич отново ще играе четвъртфинали на US Open, като съперница ще й бъде Донна Векич, която само няколко минути по-късно приключи трисетовата си победа над Юлия Гьоргес - 6:7(5), 7:5, 6:3.Бенчич завърши с 29 уинъра и 12 непредизвикани грешки, а Осака направи 26 печеливши удара, но и сбърка 21 топки. Векич пък направи обрат от 3:5 във втория сет, спаси мачбол и се поздрави за първи път с класиране на четвъртфиналите на “Голям шлем”.

