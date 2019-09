Роберто Фирмино е единствен по рода си и е ключов футболист за отбора, категоричен е левият бек Анди Робъртсън в интервю за официалния уебсайт на Ливърпул. Нападателят вкара 50-ия си гол за мърсисайдците през уикенда срещу Бърнли и така стана първият бразилец с подобно постижение в историята на английското първенство.

Roberto Firmino is the first-ever Brazilian to score 50 #PL goals pic.twitter.com/o8SFNjRa2W

"С неговата работна етика, техника, голове и игра като цяло, той е единствен по рода си. "Хората може и да твърдят, че има много по-добри нападатели от него, но лично за мен той върши работа, която е ключова за нашия отбор. Той прави всичко на терена и това е най-хубавото при Боби. Всичко! Той е първата линия на защитата и аз лично не съм виждал някой да прави това по-добре от него.

