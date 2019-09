Тенис Федерер: Вълнуващо е, че още съм тук 02 септември 2019 | 19:14 0



Роджър Федерер все още има останало гориво в резервоара, въпреки че това е неговата 21-ва година като професионалист. Швейцарецът не изпитва съжаление за жертвите, които е направил, за да преследва тенис мечтата си. Трудно е да съжаляваш, когато си спечелил 102 титли и повече от 126 милиона в професионалната си кариера на тенисист. “Сега вече е лесно да видя радостта във всичко това, но трябва да си наистина успешен, за да го направиш. Просто обичам тениса и не харесвам да бъда побеждаван всеки ден”, пошегува се Федерер след трисетовата си победа над Давид Гофен в осминафинала на US Open. Federer and the fans, Sunday, September 1 pic.twitter.com/qAtOgi9Aa7 — (@VolleyMePlease) September 2, 2019

Значението на успеха е различно за всеки професионален тенисист. Някои играчи са доволни да продължават да играят докато не се свлекат толкова в ранглистата, че вече да изгубят мотивация. Други няма да продължат, освен ако не повярват, че могат да спечелят най-големите турнири в тениса. Маестрото със сигурност попада във втората категория, но сега ситуацията е различна. Той се намира в позиция, в която вече е спечелил почти всичко, и то неколкократно.



“Може би единствено пътуванията и печеленето на 50% от мачовете си в Тура могат да ме спрат засега. Все още имам шанс да печеля най-големите турнири, да бъда един от най-добрите. Изключително е, че мога да преживея отново тези емоции, особено когато съм абсолютно различен човек, различен играч, цели 20 години по-късно. Настина е вълнуващо.”

The one & only Mr. Roger Federer



They've asked him to hit the ball to the people, but not randomly! espn pic.twitter.com/1CuqtkB4mm — MariaRF (@inspiredtennis) September 1, 2019

Успехите на Федерер след всички тези години са подпомагани от хората покрай него. Той признава, че нямаше да е все още професионален тенисист, ако жена му Мирка и четирите му деца не пътуваха с него. Приятелите и роднините му също го подкрепят, въпреки че не пътуват заедно с него. Те го зареждат достатъчно, когато му е нужно.

Федерер ще продължи битката си на US Open срещу Григор Димитров в 56-ия му четвъртфинал от “Големия шлем”. Швейцарецът е записал страхотни резултати в кариерата си, включително рекордните 20 титли от “Голям шлем”. Той е фокусиран да прибави още победи към знаменитата си кариера.

MEGA THREAD: Roger Federer : Arthur Ashe Stadium : US Open 2019 : NYC #USOpen #Federer pic.twitter.com/5362XYigKV — Doug Collins (@dc_loves_tennis) September 1, 2019

“Понякога рекордите ме мотивират. Понякога ме спират. Понякога създават толкова голямо напрежение у мен, че престава да бъде забавно. Наистина е много специално, че играя за тези рекорди. Помага ми в някои моменти. В същото време се опитвам да си повтарям, че това са просто странични неща. Каквото стана на корта днес, бе по-важно.” ВАСИЛ НЕДЯЛКОВ Федерер ще продължи битката си на US Open срещу Григор Димитров в 56-ия му четвъртфинал от “Големия шлем”. Швейцарецът е записал страхотни резултати в кариерата си, включително рекордните 20 титли от “Голям шлем”. Той е фокусиран да прибави още победи към знаменитата си кариера.

