Испания пак започна мудно, но си свърши работата (видео)

Outscored @fbpur 21-10 and now lead 57-45 going into the 4QT. #EspañaGotGame #FIBAWC #PURESP pic.twitter.com/XLrNjN3EbP — Basketball World Cup (@FIBAWC) September 2, 2019 Днес обаче фаворитът взе своето, като над всички бяха звездите Марк Гасол и Рики Рубио. Центърът на шампиона на НБА Торонто Раптърс Гасол записа 19 точки, 7 борби, 2 асистенции, 2 откраднати топки и 2 “чадъра”. Пойнт гардът Рубио, който това лято подписа договор със Финикс Сънс, пък отбеляза 17 точки и добави към тях 8 борби и 4 асистенции. Нито един друг баскетболист на Испания не успя да запише двуцифрен брой точки. За Пуерто Рико пък Джан Клавел отбеляза 13 точки, а 11 добави Гари Браун.

В последните две срещи в групата лидерът Испания излиза срещу Иран, а Пуерто Рико ще мери сили с Тунис в директен сблъсък за място в следващата фаза.



1