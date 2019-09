Тенис Григор Димитров два пъти е взимал сет на Федерер 02 септември 2019 | 16:45 - Обновена 0



Двамата досега имат седем сблъсъка помежду си и Гришо все още няма победа над Маестрото, който му беше идол в първите професионални години.

Fanfare for Grigor Dimitrov after his win #USOpen pic.twitter.com/wEgjnWtEQz — Karthik Balaji (@kbee90) September 1, 2019

Първият им двубой е на четвъртфиналите в Базел през 2013-а, когато швейцарецът печели с 6:3, 7:6(2). На следващата година на същата фаза в същия турнир резултатът е подобен - 7:6(4), 6:2 за Федерер.



За разлика от тези два мача в зала, следващите четири двубоя са на открито - в Бризбън през 2015-а на полуфиналите Маестрото печели с 6:2, 6:2, а през 2016-а отново в австралийския град, но на четвъртфинали, Григор за първи път взима сет (4:6, 7:6(4), 4:6).

V is for Victory, hey @GrigorDimitrov?https://t.co/44xVvH2n74 | #USOpen pic.twitter.com/OJIrHcWsfp — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2019

Малко по-късно през 2016-а на Australian Open в трети кръг Гришо отново взима сет - 4:6, 6:3, 1:6, 4:6. Следващият им двубой отново е на ниво “Голям шлем”, но на осминафиналите на “Уимбълдън” 2017, когато Димитров не успява да окаже особена съпротива - 4:6, 2:6, 4:6.



