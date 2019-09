ФИФА обяви тримата най-добри

Станаха ясни тримата финалисти за наградата FIFA The Best, която се дава на най-добрия футболист през изминалите 12 месеца. В тройката няма изненади и тя повтаря “стълбичката” от класацията на УЕФА: Върджил ван Дайк, Лионел Меси Кристиано Роналдо . Преди четири дни холандският бранител триумфира с отличието на УЕФА. Носителят на FIFA The Best ще стане ясен на 23 септември.