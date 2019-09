Баскетбол Класата е завинаги: Скола с рекорд при победа на Аржентина 02 септември 2019 | 13:37 - Обновена 0



копирано



Monumental, @LScola4!



The 39-year-old @cabboficial legend guides to a hard-fought win over @NigeriaBasket , as he moves up to second place in the #FIBAWC all-time scoring ladder. #NGRARG pic.twitter.com/ZAAXQKGxMm — Basketball World Cup (@FIBAWC) September 2, 2019 Аржентина грабна втората си победа на Мондиал 2019, като този път надигра Нигерия с 94:81. За пореден път в основата на триумфа на “гаучосите” бе Луис Скола, за когото това вероятно е последно участие на голям форум с екипа на националния отбор. 39-годишният ветеран намекна за това преди началото на първенството, а днес нигерийците се убедиха от първо лице в това, че класата му е завинаги. Скола вече е №2 по реализирани точки в историята на световните финали по баскетбол, задминавайки австралийската легенда Андрю Гейз със седмата си точка днес. Опитното тежко крило приключи с общо 23 вкарани точки в коша на “суперорлите”, а сега пред него е единствено друга глобална икона - Оскар Шмит от Бразилия. Spirits high for the Albiceleste ! Second #FIBAWC victory in sight? #NGRARG pic.twitter.com/2PzysaWx6m — Basketball World Cup (@FIBAWC) September 2, 2019

Скола допълни сметката си с 10 борби, за да си осигури “дабъл-дабъл”, а същевременно получи рамо от Патрисио Гарино (17 точки и 6 асистенции), Факундо Кампацо добави 14 точки и 8 завършващи подавания, докато Нико Лапровитола и Габриел Дек приключиха съответно с 11 и 10.



Джош Окогие с 18 и Джордан Ноура с 12 бяха двамата най-добри за Нигерия. В първата си среща африканците отстъпиха на Русия.



СТАТИСТИКА Скола допълни сметката си с 10 борби, за да си осигури “дабъл-дабъл”, а същевременно получи рамо от Патрисио Гарино (17 точки и 6 асистенции), Факундо Кампацо добави 14 точки и 8 завършващи подавания, докато Нико Лапровитола и Габриел Дек приключиха съответно с 11 и 10.Джош Окогие с 18 и Джордан Ноура с 12 бяха двамата най-добри за Нигерия. В първата си среща африканците отстъпиха на Русия.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 593

1