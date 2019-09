Баскетбол Тунис надви Иран в дуел на Межри и Хадади 02 септември 2019 | 13:24 0



@50Mejri doing EVERYTHING today for @ftbb_tunisie ! #TUNIRI #TunisiaGotGame pic.twitter.com/HivX78bODf — Basketball World Cup (@FIBAWC) September 2, 2019

Межри игра почти без смяна (над 36 минути) и бе с огромна заслуга за победата на Тунис след 22 точки, 15 борби, 3 асистенции и 5 чадъра. Хадади от своя страна игра близо 34 минути и бе близо до “трипъл-дабъл” с 13 точки , 11 борби, 8 асистенции, 2 чадъра и 1 открадната топка. В днешната среща имаше и българска следа - Иван Костурков е част от треньорския щаб на тунийзиския национален отбор.

Aaron Geramipoor & @iranbasketball are trying to make a comeback, down 11 with minutes to go! #TUNIRI #IranGotGame



https://t.co/U6RPjwM4Dr pic.twitter.com/p9j15XP6u1 — Basketball World Cup (@FIBAWC) September 2, 2019

Загубата бе втора поредна за персите, които отстъпиха инфарктно на Пуерто Рико с 81:83 в първия си двубой.



