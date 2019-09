Моторни спортове ФИА започна разследване на трагичния инцидент с Антоан Убер 02 септември 2019 | 13:07 - Обновена 0



BREAKING: F2 racing driver Antoine Hubert dies in horror crash at Belgian Grand Prixhttps://t.co/7gLQp1fIpU pic.twitter.com/fwhUZQiH92 — Mirror Sport (@MirrorSport) August 31, 2019 Състезателният директор на Формула 1 Майкъл Маси заяви, че официалното разследване на Международната автомобилна федерация (ФИА) около инцидента с починалия Ф2 пилот Антоан Убер вече е започнало и то ще продължи, колкото е нужно. Младият французин загина след инцидент на белгийската писта "Спа". Той се удари в бариерите на трасето и идващият зад него Хуан Мануел Кореа не успя да го избегне и се удари в болида му със скорост от 273 км/ч. "ФИА започна разследването моментално. В него взимат участие и нашите технически отдели и тези, отговарящи за безопасността", разкри Маси. A week-end I'll forever remember for 2 different reasons.

1st Formula 1 Win dedicated to you my friend @AnthoineH. #Foreverinourhearts pic.twitter.com/uM027VpTmv — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) September 1, 2019 Тежката катастрофа стана в първото състезание от уикенда на "Спа". То така и не бе довършено, а второто състезание бе отменено. Ф2 падокът ще се завърне на италианската писта "Монца" този уикенд.

