Моторни спортове Хуан Мануел Кореа излиза от интензивното след тежката катастрофа на "Спа" 02 септември 2019 | 12:07 - Обновена 0



копирано





Нараняванията на Кореа бяха по-леки. Той получи множество фрактури на краката си, както и лека контузия в гръбначния стълб. Състоянието му бе описано като стабилно, но Кореа трябваше да претърпи четиричасова операция на краката си в неделя сутрин. Веднага щом състоянието му позволява, Кореа ще бъде транспортиран в дома си в САЩ, където ще продължи възстановяването си в следващите няколко месеца. Update on Juan Manuel Correa



He remains in a stable condition in intensive care



He underwent successful surgery last night, after suffering fractures to both his legs and a minor spinal injury in yesterday’s incident



Full story >> https://t.co/R062wAE3C5 pic.twitter.com/BvI2coDv72 — Formula 2 (@FIA_F2) September 1, 2019 Пилотът от Формула 2 Хуан Мануел Кореа ще напусне интензивното отделение на болницата в Лиеж, където бе опериран, до 12 часа. Американецът претърпя тежка катастрофа с Антоан Убер на белгийската писта "Спа", като французинът почина от раните си малко след инцидента в събота.Нараняванията на Кореа бяха по-леки. Той получи множество фрактури на краката си, както и лека контузия в гръбначния стълб. Състоянието му бе описано като стабилно, но Кореа трябваше да претърпи четиричасова операция на краката си в неделя сутрин. Веднага щом състоянието му позволява, Кореа ще бъде транспортиран в дома си в САЩ, където ще продължи възстановяването си в следващите няколко месеца. Инцидентът стана при скорост от над 270 км/ч. Болидът на Убер се завъртя на пистата и се удари в бариерите, а идващият отзад Кореа не успя да го избегне и се заби в спрелия автомобил. BREAKING: Formula 2 driver Anthoine Hubert killed in major crash at the Belgian Grand Prix pic.twitter.com/aLWaZaMIMF — BNO News (@BNONews) August 31, 2019

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1842

1