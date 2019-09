Тенис Контузия и Вавринка спряха Джокович на US Open 02 септември 2019 | 06:35 - Обновена 0



Не е ясно дали Новак е изпитвал болки още от самото начало на мача, но двубоят въобще не се развиваше в негова полза. Вавринка спечели първия сет с 6:4, а след това взе и втория със 7:5.



В паузата преди третия сет 32-годишният сърбин повика физиотерапевт на корта, който масажира рамото му. Явно обаче това не е дало желания ефект, защото след изиграването на три гейма Джокович прецени, че не може да продължи и се призна за победен. Той напусна корта под бурните освирквания на публиката.



“Това не е начинът, по който трябва да завърши един мач. Тъжно ми е за Новак. Той е добър приятел и невероятен шампион. Имали сме някои страхотни битки през годините. Дано успея да запазя нивото, което показах тази вечер. Играх доста добър тенис. Радвам се, че се завърнах”, сподели пък Вавринка след края на мача.



Това е 5-а победа за Вавринка срещу Джокович в сблъсъците помежду им, като той има и 21 загуби от сърбина.

6-4, 7-5, 2-1 (ret.)@stanwawrinka returns to the QF after Djokovic retires from the match.#USOpen pic.twitter.com/3cGoWzcE0b — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2019

В следващия кръг за 34-годишния швейцарец предстои среща с руснака Данийл Медведев, който победи с 3:6, 6:3, 6:2, 7:6(2) германеца Доминик Кьопфер.



