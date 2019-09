Тенис Григор Димитров пред Sportal.bg: Трябваше нещата да се обърнат някой ден 02 септември 2019 | 06:05 - Обновена 0



"За първи път ми е. Продължаваме по същия начин. Гордея се с резултата до момента, но знам, че имам още какво да покажа. Така че защо на четвъртфинала да не продължа да показвам, че съм станал по-добър играч, по-добър човек, по-добър във всичко. Продължавам да се старая", сподели Григор пред Sportal.bg след новата си победа в Ню Йорк.



"Все някой ден трябваше нещата да се обърнат. Останах верен на себе си, продължавах да се боря всеки един ден. Наистина имаше много неприятни дни. Трябваше да правя упражнения и тренировки, които въобще не ми се искаше. Изискваше някои жертви. Знам пътя, но някой път трябва да започнеш наново. Няма смисъл да се връщаме назад, това е вече зад нас", допълни той.



"Не приемам нищо за даденост. Работих много последните седмици. Тенисът е такъв. Никога не знаеш, кога късметът ще ти се усмихне. Трябва просто да се възползваш, когато се открие възможност", каза още Димитров.



POINT. OF. THE. WEEK.



It doesn't get much better than this, folks...



@GrigorDimitrov @alexdeminaur pic.twitter.com/7VCpcKlsDl — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2019

Бившият номер 3 в света обясни, че физически се чувства добре и рамото, което му създаваше проблеми, за момента е добре. Той беше доволен от доста аспекти от играта си днес: "Във важните точки сервирах добре, движех се добре по корта. Успях да неутрализирам всичко, което той опита. Бях на ниво във важните моменти, бях концентриран през целия двубой."



Сега Григор го чака битка срещу рекордьора по титли от Големия шлем Роджър Федерер. Срещу 38-годишния швейцарец той има седем загуби от седем мача и само два спечелени сета. Димитров обаче има надежди, че нещата може да бъдат различни този път.



"Толкова много фактори има, когато влезнеш в един такъв голям мач. Той е играл много пъти на това ниво, но и аз вече имам доста опит. Не искам нещата всеки път да завършват по този начин, така че се надявам да се възползвам от възможностите си", коментира Григор.



ЕМИЛ ЯНЧЕВ, Ню Йорк

