Тенис Медведев обърна Кьопфер и отново се заяде с публиката 02 септември 2019 | 03:29



Срещата не тръгна особено добре за Медведев, който загуби първия сет с 3:6 и след това допусна пробив още в първия гейм и на втория сет и нещата никак не изглеждаха добре за него. Постепенно обаче руснакът намери играта си и върна пробива за 2:2, а след това още веднъж проби подаването на съперника си, като накрая успя да изравни резултата в сетовете с 6:3 в своя полза.



В третия сет Медведев вече заигра доста по-освободено и спечели убедително с 6:2. След това и Кьопфер показа характер и се бори до самия край в четвъртия сет, който стигна до тайбрек. В него обаче руснакът все пак надделя със 7:2 точки и така спечели и мача.

Dancing his way into the final eight!



Daniil Medvedev is through to the first Grand Slam quarterfinal of his career after fighting past Koepfer in four sets.@DaniilMedwed | #USOpen pic.twitter.com/wbTz7jahMr — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2019

В следващия кръг Медведев очаква победителя от срещата между Новак Джокович и Стан Вавринка.



“Да, играя доста добре на хард, но това, което искам да кажа е, че днес губех с със сет и с 0:2. Преди мача имах болки в рамото и взех толкова болкоуспокояващи, колкото е позволено. Но вие ме стимулирахте и това, че бяхме срещу мен ми даде енергия да спечеля. Със сигурност ще гледам Джокович и Вавринка. И двамата са великолепни шампиони. Имам огромен респект и към двамата и мисля, че ще е много интересен мач и ще се подготвя добре за него. Надявам се да бъда свеж. А вие продължавайте да ми давате тази енергия”, обърна се Медведев към публиката.





1