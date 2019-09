Тенис Първите думи на Григор след страхотната победа (видео) 02 септември 2019 | 00:17 - Обновена 0



Григор Димитров заяви след победата със 7:5, 6:3, 6:4 срещу австралиеца Алекс де Минор на 1/8-финалите на US Open, че е щастлив, че вече не чувства болки в рамото, което доста време го притесняваше. Хасковлията за първи път в кариерата си достига до фазата на последните 8 в Ню Йорк, а следващият му съперник е носителят на рекордните 20 титли от “Големия шлем” Роджър Федерер. Срещу 38-годишния швейцарец Димитров все още няма победа от 7 мача. @@@

“Не мога да кажа много повече от това, че съм доволен, че отново съм на корта, че играя без болка и се чувствам наистина добре. Навъртях доста мили, тренирах много здраво”, сподели след края на срещата Григор, цитиран от сайта на ATP.



"Не мога да кажа много повече от това, че съм доволен, че отново съм на корта, че играя без болка и се чувствам наистина добре. Навъртях доста мили, тренирах много здраво", сподели след края на срещата Григор, цитиран от сайта на ATP.

Що се отнася до предстоящия мач с Роджър Федерер, Григор сподели: "Вече мисля за него. Това е първият ми 1/4-финал на US Open и ще извлека най-доброто от този мач. Точно за тези мачове тренирам".

