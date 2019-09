Тенис Серина Уилямс не загуби сет на 1/8-финалите, Барти и Плишкова аут от US Open 01 септември 2019 | 23:55 - Обновена 0



@serenawilliams | #USOpen pic.twitter.com/5W1qnkUTqf — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2019 В следващата фаза Уилямс ще играе с китайката Цян Ван (№18 в схемата). Азиатката достигна до първия си четвъртфинал на турнир от “Големия шлем”, след като се наложи над поставената под номер 2 и бивша №1 в света Ашли Барти (Австралия) в два сета. Ван елиминира шампионката на “Ролан Гарос” с 6:2, 6:4.

Upset Alert



Qiang Wang takes down world No. 2 Ashleigh Barty 6-2, 6-4 and grabs the first spot in the QF's!#USOpen pic.twitter.com/uGYKbQ1nr8 — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2019 За 1/4-финалите междувременно се класира и поставената под №16 Йохана Конта. Първата ракета на Великобритания надделя над бившата №1 в света, финалистка в Ню Йорк през 2016 година и поставена под №3 чехкиня Каролина Плишкова с 6:7 (1), 6:3, 7:5. Серина Уилямс (САЩ) се класира за четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ по тенис след победа с 6:3, 6:4 над хърватката Петра Мартич. Поставената под №8 американката допусна пробив в откриващото си подаване, но след това бе повече от убедителна и стигна до успех с 6:3. Втората част бе далеч по-оспорвана, но при 2:2 Серина стигна до брейк на 30. След края на петия гейм Уилямс поиска медицински таймаут заради проблем с крака, но това не й попречи. 37-годишната американка не допусна изненада, стигна до 6:4 и си гарантира място на четвъртфиналите.В следващата фаза Уилямс ще играе с китайката Цян Ван (№18 в схемата). Азиатката достигна до първия си четвъртфинал на турнир от “Големия шлем”, след като се наложи над поставената под номер 2 и бивша №1 в света Ашли Барти (Австралия) в два сета. Ван елиминира шампионката на “Ролан Гарос” с 6:2, 6:4.За 1/4-финалите междувременно се класира и поставената под №16 Йохана Конта. Първата ракета на Великобритания надделя над бившата №1 в света, финалистка в Ню Йорк през 2016 година и поставена под №3 чехкиня Каролина Плишкова с 6:7 (1), 6:3, 7:5.

