Тенис Федерер се разправи с Гофен и вече е на четвъртфинал (видео) 01 септември 2019 | 20:46 - Обновена



Петкратният шампион Роджър Федерер се класира безпроблемно за четвъртфиналите на Откритото първенство на САЩ по тенис. Швейцарецът постигна експресна победа над белгиеца Давид Гофен с 6:2, 6:2, 6:0 за час и 21 минути и в следващия кръг ще очаква победителя от мача между Григор Димитров и австралиеца Алекс де Минор. A dominant display.



@rogerfederer beats David Goffin 6-2, 6-2, 6-0 to match Andre Agassi’s total of 13 #USOpen quarter-finals.



: @usopenpic.twitter.com/977zfzATJ9 — ATP Tour (@ATP_Tour) September 1, 2019 Срещу Гофен Федерер записа 10 аса и реализира 9 от открилите се 10 възможности за пробив, с което напълно елиминира съпротивата на белгийския си опонент. Швейцарецът се изравни с Андре Агаси, като двамата са с по 13 участия на 1/4-финалите на US Open. Пред тях е само Джими Конърс със 17. Федерер е и за рекорден 56-и път на 1/4-финал в турнирите от "Големия шлем".



Интересно за отбелязване е, че последните два мача на Федерер (в предишния кръг той игра с британеца Даниел Еванс) са най-бързо приключилите на тазгодишното Открито първенство на САЩ - съответно 1 час и 20 минути и 1 час и 19 минути днес.

