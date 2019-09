Тадей Погачар спечели деветия етап във Вуелтата, Кинтана поведе в класирането

Младият словенец Тадей Погачар спечели деветия етап от Обиколката на Испания, а колумбиецът Наиро Кинтана, който завърши втори, облече червеното трико на лидер в генералното класиране.

La etapa andorrana ha garantizado emociones fuertes: el joven @TamauPogi se ha reivindicado mientras @NairoQuinCo se viste de rojo. Revívelo en 1'



The Andorra stage offered some emotions: a young Pogaar presented himself as Quintana took the leadership. The 1' summary pic.twitter.com/9wkN7Zr9D1