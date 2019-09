Евертън и Уулвс предложиха шоу с пет гола и спиращи дъха моменти

Евертън постигна трудно, но сладка победа над Уулвърхамптън с 3:2 в предпоследен мач от четвъртия кръг на Висшата лига. Този резултат изкачи “карамелите” до четвъртото място във временното класиране, докато Уулвърхамптън са 17-и. Мачът предложи няколко изключително интензивни, емоционални периода, в които тимовете се надпреварваха да вкарват и да засипват своя противник с положения. Попаденията на домакините отбелязаха Ричарлисон (5мин и 80мин) и Алекс Уаиоби (12мин), а за Уулвс се разписаха Ромен Саис (9 мин) и Раул Хименес (5мин).

Още в 5-ата минута Евертън откри резултата срещу Уулвърхамптън след изключително груба колективна грешка в отбраната на гостите. Силно изпълнен тъч изненада Конър Коуди, който не успя да се ориентира добре, върна много неудобна топка към Руи Патрисио, португалският страж не успя да изчисти, новото попълнение Мойс Кийн отне и подаде към Ричарлисон, който откри резултата.

Четири минути по-късно Траоре проби много добре по дясното крило и подаде отличен успореден пас пред голлинията, където Майкъл Кийн не успя да изчисти, а само я заложи за Ромен Саис, за когото не би проблем да я прати в мрежата зад Пикфорд от няколко метра.

Едва три минути след това “карамелите” успяха да си върнат преднината. Гиуфи Сигурдсон прати топката по перфектен начин в наказателното поле, а друго от новите попълнения - Алекс Уаиоби се оказа най-съобразителен и я прати във вратата с глава.

В 16-ата минута Патрик Кутроне бе фаулиран от Сигурдсон, а по-малко от минута по-късно отправи изключително опасен удар след центриране от нарушението на Коуди, но Пикфорд спаси с една ръка.

В следващите минути английския национал направи още няколко солидни спасявания след положения в полза на “вълците”, а домакините, макар че водеха в резултата, изглеждаха объркани от разнообразната и настоятелна игра на своите гости.

