САЩ започна с победа защитата на световната си титла

Чехите бяха равностойни на съперника си единствено през първата четвърт, която завърши с три точки аванс за американците - 17:14. Серия от 15-4 в рамките на пет минути в началото на втората част изстреляха шампионите напред с двуцифрена преднина за 32:18, а до почивката те задържаха дистанцията и двата отбора се прибраха в съблекалнята при резултат 43:29.

@satoransky SLAMS IT! #CzechRepublicGotGame #CZEUSA@ceskybasketbal pic.twitter.com/963cKjsvIY — Basketball World Cup (@FIBAWC) September 1, 2019

Разликата за първи път стигна 20 точки минута и половина преди края на третата четвърт, която също премина изцяло под контрола на американците. Те поведоха с 61:41, а след 30 минути игра имаха преднина от 66:48. Чехия започна последната четвъртина уверено и свали малко от изоставането си, но фаворитите в двубоя не допуснаха да се случи сензационен обрат и удържаха водачеството си, за да се стигне до финалното 88:67.

Kemba doing Kemba things... right @KembaWalker? #USAGotGame #CZEUSA@usabasketball



https://t.co/U6RPjx3FuZ pic.twitter.com/g5V8fVJMGT — Basketball World Cup (@FIBAWC) September 1, 2019

Донован Мичъл бе най-резултатен за победителите с 16 точки, Харисън Барнс вкара 14, Кемба Уокър се отчете с 13, а Джейсън Тейтъм вкара 10.



Томаш Саторански бе лидер на Чехия със 17 точки и 5 асистенции, а Яромир Бохачик и Войчех Хрубан останаха с по 13 точки.



