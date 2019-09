Ерисланди Лара нокаутира брата на Канело

Ерисланди Лара (Куб) записа впечатляваща победа с нокаут над брата на Канело Алварес – Рамон (Мек). Техният мач беше за междинната титла на Световната боксова асоциация в суперполусредна категория. Шоуто се състоя в Минеаполис (САЩ).

Erislandy Lara aims for revenge against Alvarez family against Canelo's brother plus rematch between @GoldenCalebT & @KIDCHOCOLATE set. My story: https://t.co/YETwM2QEhL #boxing @PBConFOX @premierboxing