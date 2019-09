Тенис Победа над Де Минор би върнала Григор в топ 44 01 септември 2019 | 14:45 - Обновена 0



Great chance for both Grigor #Dimitrov and Alex #deMinaur to make a first #USOpen quarter-final on Sunday - who takes it?



Preview > https://t.co/7sRYTDWl3m pic.twitter.com/Cm0XvZWWMS — Live Tennis (@livetennis) September 1, 2019

Ранглистата на АТР ще се обнови официално в понеделник, а към момента активът в нея на Димитров е 892 точки и му гарантира изкачване с 16 места до 62-рото. Ако спечели срещу Де Минор и се класира за първи път в кариерата си на четвъртфиналите, той ще събере 1072 точки и това към днешна дата ще го прати на 42-ро място.



Пабло Андухар потенциално има възможност да изпревари Григор за 42-ата позиция, но неговият двубой от осминафиналите на US Open срещу Гаел Монфис е насрочен за понеделник вечер, така че няма да има отражение при официалното обновяване на ранглистата.

You did It very well, @GrigorDimitrov! We keep fingers for the next game! Be focused! We will support you! #USOpen2019 #tennis pic.twitter.com/UnKG8VaVwF — Eleni B. (@eleni6111) September 1, 2019

