Бърнли се раздели със Стивън Дефур

Полузащитникът Стивън Дефур напусна английския елитен Бърнли и ще продължи футболната си кариера в родна Белгия.

31-годишният Дефур пристигна на "Търф Муур" през август 2016 тодина срещу рекорден за клуба от Висшата лига трансфер от 7.35 милиона лири, но за три сезона записа едва 58 участия с 3 гола и 5 асистенции заради постоянни проблеми с контузии.

Burnley Football Club would like to thank @StevenDefour for his services and wish him every success in his future career.



A full video interview with Steven will follow shortly. pic.twitter.com/xsqKAKDkLY