Кога за последно съперник на Григор се отказа от мача им?

Най-сериозният съперник, поне на хартия, на Димитров, преди четвъртфиналите, бе този във втори кръг - поставеният под номер 12 Борна Чорич. Хърватинът обаче се отказа поради контузия в гърба и без игра Григор прескочи второто препятствие в Голямата ябълка.



Кога за последно Димитров е имал такъв “късмет”, както мнозина го определят? През октомври 2016 година на

Любопитното е, че именно през 2016-а бе и последното участие на Григор в 4-и кръг на US Open, като там отново е спрян от намиращия се в отлична форма Мъри. След това на “Мастърс”-а в Париж Маркос Багдатис се отказа преди началото на втория сет, като Григор му водеше с 6:3.

Иначе през 2018-а на полуфиналите в Ротердам Давид Гофен получи нелепа контузия при 6:3, 0:1 - топката отскочи коварно от мрежата и го удари в окото, което се зачерви сериозно и той нямаше как да продължи. Впоследствие Димитров игра болен от грип финала с Роджър Федерер и го загуби с 2:6, 2:6, като това е последният му засега двубой за титла.



Най-добрият български тенисист Григор Димитров излиза срещу младия австралийски талант Алекс де Минор в осминафинален сблъсък от US Open в неделя от около 19:30 часа наше време. За мнозина рейдът на Гришо в Ню Йорк е неочаквано солиден, при положение че досега през годината резултатите му бяха (поради ред причини) под обичайното високо ниво.

