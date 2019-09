Тенис Аз плачех, тя плачеше, всички плачеха (видео) 01 септември 2019 | 12:33 - Обновена 0



копирано

Наоми Осака бе безпощадна срещу голямата надежда на американците Кори Гоф, елиминирайки я категорично с 6-3 6-0 на US Open. След мача обаче японката стопли сърцата на всички фенове с жест към опонентката си. Световната №1 помоли Коко да остане на корта въпреки сълзите. „Тя плачеше, а спечели – разказа Гоф. – Аз плачех, всички плачеха. Не знам защо тя плачеше. Исках да напусна корта, защото не съм от този тип хора, които биха показали сълзите си пред хората. Не исках и фокусът да бъде върху мен.“ Миналогодишната шампионка се нуждаеше от малко повече от час, за да отстрани 15-годишната сензация. Гоф все пак не се предаде без борба, като в първата част на два пъти наваксваше пробив пасив, а във втората бе близо до това да изравни с рибрейк за 1-1, а стигна до дюс и в още едно подаване на опонентката си. „Тя ми каза, че е по-добре да плача пред публиката, отколкото сама под душа. Умоляваше ме да остана. Продължавах да отказвам, но накрая се съгласих, защото не знаех какво да направя“, каза още Гоф. „Беше невероятно, ще науча много от този мач. Тя е №1 в света и вече знам какво е нужно, за да си на такова ниво. След мача Осака показа какво е значението на това да си истински спортист. За това е човек, който на корта се отнася с теб като с най-големия си враг, а извън него е най-добрият ти приятел.“ Осака сподели, че идеята за съвместно интервю с Гоф е дошла, след като двете са се здрависали на мрежата: „Хората не виждат, че след мач плачем в съблекалнята, а после отиваме на пресконференция. Тя имаше страхотна седмица и исках да я запомни с нещо позитивно“. Keep your head up, you’ve got so much to be proud of. Warrior @CocoGauff pic.twitter.com/JPMKFpweB9 — NaomiOsaka (@Naomi_Osaka_) September 1, 2019 TennisKafe.com

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1360 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1