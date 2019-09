Шкъртел напусна Аталанта след по-малко от месец в клуба

Бившият словашки футболен национал Мартин Шкъртел напусна италианския първодивизионен Аталанта след по-малко от месец в клуба, съобщи "Гадзета дело Спорт". 34-годишният централен защитник премина в състава на бергамаските в началото на август със свободен трансфер от турския Фенербахче.

Multiple reports Martin Skrtel has terminated his contract by mutual consent just three weeks after signing for #Atalanta . A row with Coach Gian Piero Gasperini believed to be the cause https://t.co/bkrNaL9ZaI #Fenerbahce #SerieA #UCL #MCFC #LFC pic.twitter.com/Gk8ncODoqs