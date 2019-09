Боб Аръм: Ломаченко е суперзвезда (видео)

Именитият американски промоутър Боб Аръм обсипа с похвали и много суперлативи Васил Ломаченко. Двамата работят заедно, а тази нощ украинският боксьор прибави към визитката си трета световна титла в леката категория – на Светония боксов съюз (WBC).

„Той е суперзвезда! Поставям го сред най-великите като Мохамед Али, Шугър Рей, Флойд Мейуедър, Оскар де Оя… Той принадлежи точно към тази група боксьори“, заяви легендарният мениджър Боб Аръм след успеха на Лома над Люк Кембъл чрез единодушно съдийско решение ( 119-108, 119-108 и 118-109).

Big thanks to my best fans around the world #onemorebelt pic.twitter.com/veKxSs6PBW