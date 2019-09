Тенис Водачката в схемата Осака се класира за четвъртия кръг на US Open 01 септември 2019 | 08:31 0



Срещи от третия кръг в женската схема на Откритото първенство на САЩ по тенис:

Uplift one another @CocoGauff | @Naomi_Osaka_ | #USOpen pic.twitter.com/XtZIefrs1v — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2019

1-Наоми Осака (Япония) - Кори Гоф (САЩ) - 6:3, 6:0

26-Юлия Гьоргес (Германия) - 7-Кики Бертенс (Холандия) - 6:2, 6:3

13-Белинда Бенчич (Швейцария) - 21-Анет Контавейт (Естония) - отказване на Контавейт заради вирусно заболяване

15-Бианка Андрееску (Канада) - 19-Каролине Возняцки (Дания) - 6:4, 6:4

23-Дона Векич (Хърватия) - Юлия Путинцева (Казахстан) - 6:4, 6:1

25-Елизе Мертенс (Белгия) - Андреа Петкович (Германия) - 6:3, 6:3

Тейлър Таунзънд (САЩ) - Сорана Кърстя (Румъния) - 7:5, 6:2

Кристи Ан (САЩ) - Елена Остапенко (Латвия) - 6:3, 7:5

