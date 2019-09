Тенис Рубльов победи Кирьос в три сета, Монфис спечели шоуто с Шаповалов 01 септември 2019 | 07:11 - Обновена 0



Андрей Рубльов изигра безупречен мач и продължава напред в Ню Йорк след поредното тежко предизвикателство. 21-годишният състезател елиминира Ник Кирьос със 7:6(6) 7:6(5) 6:3, за да стигне до втората седмица на турнира за втори път в кариерата си. Първият сет бе обозначен от перфектно сервиране и от двамата. Изгубиха по три точки на свой сервис до 6:6, но в тайбрека световният №43 успя да поведе с 5:1. Ник върна един минипробив, но така и не успя да постигне пълен обрат – 7:6(6). 7-6, 7-6



Rublev storms to a 2 set lead over Kyrgios...#USOpen pic.twitter.com/eCyyDAd6vJ — US Open Tennis (@usopen) 1 септември 2019 г. Сервирането бе основна част и на двамата, като неслучайно след срещата Андрей обяви съперника си за „играча с най-добър сервис в Тура“. Австралиецът завърши двубоя с 30 аса и 87% спечелени точки на първи сервис срещу 12 аса и 84% спечелени точки на първи начален удар за съперника му. Все пак не успяха да пренесат перфектното представяне в подаванията си и във втората част. Кирьос трябваше да се спасява на три пъти, опонентът му – на два. 30-ият в света може да съжалява за развоя на тайбрека, след като поведе с 4:0, но впоследствие триумфира само в една от оставащите осем точки – 7:6(5). В третия сет видяхме и единствения пробив в мача. Рубльов го записа при 3:2 и това му бе достатъчно, за да продължи напред с вик „Vamos“. В третия сет видяхме и единствения пробив в мача. Рубльов го записа при 3:2 и това му бе достатъчно, за да продължи напред с вик „Vamos“. В следващия кръг намиращият се в чудесна форма руснак ще срещне Матео Беретини, който преодоля Алексей Попирин с 6:4 6:4 6:7(3) 7:6(2). Welcome to Week 2, Matteo Berrettini!



The No. 24 seed wins a 3.5 hour thriller. | #USOpen pic.twitter.com/RQ2HoshS82 — ATP Tour (@ATP_Tour) 1 септември 2019 г. Междувременно двама от състезателите с най-наелектризиращ стил в Тура предоставиха истинско шоу на публиката в Ню Йорк. Гаел Монфис спечели драматичния петсетов сблъсък с Денис Шаповалов след общо три тайбрека в срещата – 6:7(5) 7:6(4) 6:4 6:7(6) 6:3. 20-годишният канадец показа изключителен характер, след като успя да навакса изоставане от два пробива и 1:4 в четвъртия сет, след което спаси един мачбол в тайбрека и още един в петата част. LAMONF does it!@Gael_Monfils celebrates in serious style after a 5-set thriller over Shapovalov...#USOpen pic.twitter.com/HRJX7sRrgs — US Open Tennis (@usopen) 1 септември 2019 г. Световният №33 записа цели 75 уинъра, но и 64 непредизвикани грешки срещу малко по-обраната игра на съперника си – 48 печеливши удара и 34 неточни. 11 то грешките на Денис дойдоха от сервис. На осминафиналите Монфис ще срещне друг опитен състезател – Пабло Андухар, който отстрани Александър Бублик с 6:4 6:3 6:2. TennisKafe.com

