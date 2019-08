Тенис Зверев и Чилич не допуснаха изненади 01 септември 2019 | 02:43 - Обновена 0



Александър Зверев си осигури място на осминафиналите на US Open, след като се наложи над Аляж Бедене от Словения с 6:7(4), 7:6(4), 6:3, 7:6(3). Германецът загуби първия сет, но не допусна изненада. От началото на турнира той изигра драматични петсетови двубои с Франсис Тиафо и Раду Албот, но този път беше по-убедителен. Зверев пропиля преднина от 5:2 в първия сет и той отиде на сметката на Бедене. След подновяването на играта никой от двамата не стигна до брейкбол, а в тайбрека този път шампионът от Лондон надделя. Това му даде импулс в третия сет, като Зверев проби за 2:0, а после спаси критичен трети гейм, в който се измъкна от 15:40, преди да поведе с 2:1 сета. До 3:3 в решителната част двамата си размениха по пробив и дори Александър да не показваше най-силния си тенис, постигна желания резултат. The reward for getting past Isner in R3?



A R4 meeting with Nadal...@cilic_marin | #USOpen pic.twitter.com/DOriKhz3QH — US Open Tennis (@usopen) 31 август 2019 г. Напред продължава и Марин Чилич. Шампионът от 2014 година показа железни нерви срещу Джон Иснър в мач, в който двамата се бомбандираха със сервиси. Чилич спаси 13 от 14 точки за пробив и триумфира със 7:5, 3:6, 7:6(6), 6:4, а на осминафиналите ще се изправи срещу Рафаел Надал. Иснър имаше предимство в първия и третия сет, но ги загуби. В четвъртата част американецът не реализира нито една от 4-те си възможности за пробив и допусна девета загуба в 12-те си мача с Чилич. Хърватинът направи цели 17 двойни грешки, но въпреки това изтръгна победата.



