Бокс Кембъл оцеля 12 рунда, но Ломаченко е безспорният троен шампион! 01 септември 2019 | 01:37 - Обновена



Най-добрият боксьор в момента Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) по безапелационен начин спечели титлите на Световния боксов съвет, Световната боксова асоциация и Световната боксова организация в лека категория. Украинската сензация в спорта срази с убедително единодушно съдийско решение (119-108, 119-108, 118-109) британската надежда в дивизията Люк Кембъл (20-3, 16 КО) пред “неговата” публика в зала “О2 Арена” в Лондон. Round 11 - Lomachenko is looking to seal victory in style and a searing punch to the ribs troubles Campbell.



DOWN! Campbell is floored, he gets back up and holds on desperately. #LomaCampbell pic.twitter.com/7XTLCDmNtb — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 31, 2019

Vasyl Lomachenko's titles after 15 professional fights:



WBO Featherweight

WBO Super-Featherweight

Ring Lightweight

WBA Lightweight

WBO Lightweight

WBC Lightweight pic.twitter.com/FuNXo0A83F — Michael Benson (@MichaelBensonn) August 31, 2019

В 11-ия рунд украинският боец прати съперника в нокдаун след серия от удари, приключила с десен прав от близка дистанция, при който Кембъл падна на коляно и докосна пода с дясната си ръкавица. Англичанинът е първият от Педраса насам, който издържа 12 рунда с Ломаченко, за което заслужава поздравления и похвали.

410 career wins

Double Olympic and World Championship gold

WBO featherweight champion

WBO junior lightweight champion

WBA, WBO and WBC lightweight champion

Ring Magazine lightweight champion



The pound-for-pound king, Vasiliy Lomachenko#LomaCampbell pic.twitter.com/3GAxuuq1WZ — William Hill (@WilliamHill) August 31, 2019

Той не се отказа до последния момент, макар че имаше сериозна доза шанс да не изпадне повече от веднъж в нокдаун - в седмия рунд, когато Ломаченко вече бе повишил значително темпото, Кембъл пробва неуспешно клинч и бе ступан и избутан към въжетата, като изглеждаше, че не е съвсем адекватен, но и реферът на ринга се намеси, за да му даде няколко секунди почивка. В последните мигове на 12-ия рунд пък Ломаченко продължи да наказва съперника с комбинациите си, а за да не падне отново, Кембъл по комичен начин хвана краката на Лома и го повали на ринга.

Campbell pulling some MMA moves as Lomachenko gains momentum in the 12th. #LomaCampbell #boxing pic.twitter.com/Ofdsc1nLza — Mick Akers (@mickakers) August 31, 2019

Реферът позволи доста нечисти похвати от страна на Кембъл и това донякъде му вършеше работа, но от третия рунд нататък Ломаченко бе безспорен господар на ринга. Техниката, скоростта, прецизността и кондиционната подготовка на украинеца бяха съвършени и превъзхождащи тези на съперника му.



Така напълно заслужено Ломаченко е шампион на три от четирите федерации в лека категория и продължава да покорява върховете в бокса. Той е също шампион на WBO в двете по-долни категории - junior lightweight и “перо”. Въпреки че не се случва чак толкова често, цифровото изражение в съдийските карти напълно изобразява показаното от двамата боксьори на ринга. С изключение на първия рунд, (и донякъде втория) Ломаченко наложи превъзходството си и демонстрира нагледно разликата в класите между двамата.В 11-ия рунд украинският боец прати съперника в нокдаун след серия от удари, приключила с десен прав от близка дистанция, при който Кембъл падна на коляно и докосна пода с дясната си ръкавица. Англичанинът е първият от Педраса насам, който издържа 12 рунда с Ломаченко, за което заслужава поздравления и похвали.Той не се отказа до последния момент, макар че имаше сериозна доза шанс да не изпадне повече от веднъж в нокдаун - в седмия рунд, когато Ломаченко вече бе повишил значително темпото, Кембъл пробва неуспешно клинч и бе ступан и избутан към въжетата, като изглеждаше, че не е съвсем адекватен, но и реферът на ринга се намеси, за да му даде няколко секунди почивка. В последните мигове на 12-ия рунд пък Ломаченко продължи да наказва съперника с комбинациите си, а за да не падне отново, Кембъл по комичен начин хвана краката на Лома и го повали на ринга.Реферът позволи доста нечисти похвати от страна на Кембъл и това донякъде му вършеше работа, но от третия рунд нататък Ломаченко бе безспорен господар на ринга. Техниката, скоростта, прецизността и кондиционната подготовка на украинеца бяха съвършени и превъзхождащи тези на съперника му.Така напълно заслужено Ломаченко е шампион на три от четирите федерации в лека категория и продължава да покорява върховете в бокса. Той е също шампион на WBO в двете по-долни категории - junior lightweight и “перо”.



