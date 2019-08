Тенис Надал громи по пътя си към втората седмица на US Open 31 август 2019 | 23:41 - Обновена 0



Pretty outrageous forehand from Nadal. @Eurosport_RU #UsOpen pic.twitter.com/z2FWS6Rn9U — Matthew Willis (@MattRacquet) August 31, 2019

Очаквано великият испанец спечели и третия си сблъсък с южнокорееца, като ще се изправи срещу 14-ия поставен Джон Иснър или шампиона в Ню Йорк от 2015-а Марин Чилич. Американецът има една победа от осем сблъсъка с Надал, а пък хърватинът може да се похвали с два успеха също от осем двубоя.

Nadal (@Eurosport_RU ) pic.twitter.com/MNETM62r1Y — doublefault28 (@doublefault28) August 31, 2019

Чун трябва да бъде много обнадежден от представянето си в US Open, защото след големия си пробив в Австралия миналата година кариерата му тръгна надолу, съпътствана от непрестанни контузии. Той започна от квалификациите, а в основната схема постигна две петсетови победи над Ернесто Ескобедо и Фернандо Вердаско.

Nadal (@Eurosport_RU ) pic.twitter.com/l2cMWTgx3z — doublefault28 (@doublefault28) August 31, 2019 Грешка от бекхенд на Чун даде на Надал първия пробив, а той затвори откриващия сет с ас. Втората част бе по-равностойна, като нивото на първия сервис на Надал се понижи и това даде шансове на Чун да влиза по-агресивно в разиграванията. Кореецът направи общо 8 уинъра и 8 непредизвикани грешки, но отново при 2:2 пробив на Матадора му осигури нужното предимство в сета.



