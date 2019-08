Тенис Вожняцки отпадна от US Open 31 август 2019 | 21:17 0



копирано

Clinical



Bianca Andreescu defeats Wozniacki 6-4, 6-4 and moves into week 2 in Flushing Meadows!



Next up in R4: Taylor Townsend.#USOpen pic.twitter.com/RZQflocFWY — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2019 За Андрееску това е първо класиране за осминафиналите в Ню Йорк, а в следващия етап тя ще играе с Тейлър Таунсенд. Американката се класира за тази фаза след убедителна победа със 7:5, 6:2 над Сорана Кърстя от Румъния. За четвъртия кръг се класира и белгийката Елизе Мертенс, която с 6:3, 6:3 срещу германката Андреа Петкович. Бившата водачка в световната ранглиста Каролине Вожняцки отпадна в третия кръг на Откритото първенство на САЩ по тенис след загуба с 4:6, 4:6 от 19-годишната канадка Бианка Андрееску. Вожняцки така и не намери отговор срещу мощните удари на съперничката си и въпреки че успя да изравни резултата във втория сет, след като изоставаше с 0:3 гейма и два пробива, нямаше сили за обрат.За Андрееску това е първо класиране за осминафиналите в Ню Йорк, а в следващия етап тя ще играе с Тейлър Таунсенд. Американката се класира за тази фаза след убедителна победа със 7:5, 6:2 над Сорана Кърстя от Румъния. За четвъртия кръг се класира и белгийката Елизе Мертенс, която с 6:3, 6:3 срещу германката Андреа Петкович. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 275 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1