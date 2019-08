Късна радост за Юве и сълзи за Наполи в запомнящо се шоу със 7 гола (видео)

Още в 4-ата минута Кристиано Роналдо отправи мощен удар от границата на наказателното поле, но Алекс Мерет успя да го избие. В 14-ата Алан пробва опасен изстрел от разстояние, но Войчех Шчесни прояви добър рефлекс, за да го парира. Две минути по-късно Ювентус организира бърза контраатака, като Дъглас Коста достави топката на Данило, който я прати в мрежата за 1:0. Бразилският защитник се появи на терена едва секунди по-рано заради контузия на титуляра Матия Де Шилио . Още в 19-ата минута резултатът вече беше покачен на 2:0, след като Игуаин се справи с Калиду Кулибали и наказа бившия си тим.



Доминацията на "бианконерите" продължи и в 30-ата минута Сами Кедира имаше отлична възможност да направи резултата класически, но Мерет спаси изстрела му. Само три минути по-късно германецът отново нямаше късмет, след като ударът му срещна напречната греда. До края на частта Юве намали темпото, а Наполи нямаше сериозни възможности за гол.

Of course Higuain scored against his former club Napoli pic.twitter.com/vJcpT4mbTh — B/R Football (@brfootball) August 31, 2019

В 51-ата минута Пьотър Зиелински се опита да изненада Шчесни с удар по земя, но полякът показа стабилност. Малко след това шут на Дрис Мертенс мина покрай вратата. Ювентус отговори с изстрел на Блес Матюиди, избит от Мерет. В 56-ата Мертренс пробва да прехвърли Шчесни, но стражът не допусна това да се случи. В 62-ата минута и Роналдо добави името си сред голмайсторите с прецизен удар в долния ъгъл.



"Партенопеите" обаче не се предадоха и бързо върнаха две попадения. Първо, в 66-ата минута Манолас се разписа след центриране от пряк свободен удар, а само две по-късно Лосано завърши с глава скоростна атака на гостите. Веднага след това далечен шут на Коста разтресе гредата. В 81-ата минута Наполи постигна немислимото, заличавайки изцяло пасива си от три гола. Това стана факт благодарение на Ди Лоренцо, който засече центриране от пряк свободен удар.





Това обаче не беше всичко. Връхната точка в мача дойде в неговото добавено време. При ново центриране от пряк свободен удар, този път в полза на Ювентус, Кулибали пръв стигна до топката, но вместо да я изчисти, той я прати в собствената си мрежа. Осъзнал постъпката си, защитникът рухна на терена, а през същото време "бианконерите" празнуваха своя победен гол.







ЮВЕНТУС - НАПОЛИ 4:3





1:0 Данило (16')

2:0 Игуаин (19')

3:0 Роналдо (62')

3:1 Манолас (66')

3:2 Лосано (68')

3:3 Ди Лоренцо (81')

4:3 Кулибали (90' - автогол)



В състава на Ювентус има само една промяна от победата с 1:0 над Парма . Тя е свързана с новото попълнение Матайс де Лихт , който заменя тежко контузения капитан Джорджо Киелини . Напред започват Кристиано Роналдо, Дъглас Коста и Гонсало Игуаин. Карло Анчелоти също сменя само един играч от победата с 4:3 над Фиорентина . Вместо Марио Руи титуляр е Фаузи Гулам . Гостите разчитат на Хосе Кайехон, Дрис Мертенс и капитана Лоренцо Инсиние в атака.Шчесни, Де Шилио, Бонучи, Де Лихт, Сандро, Пянич, Матюиди, Кедира, Коста, Роналдо, ИгуаинМерет, Гулам, Кулибали, Манолас, Ди Лоренцо, Алан, Руис, Зиелински, Кайехон, Инсиние, Мертенс