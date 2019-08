Нюкасъл се провали срещу последния едва седмица след триумфа над Тотнъм

Уотфорд записа първа точка за новия сезон, след като завърши наравно 1:1 като гост на Нюкасъл.

Гостите поведоха с много ранен гол, само 78 секунди след първия съдийски сигнал, когато удар на Том Клевърли бе отразен, но Уил Хюс завърши с успешна добавка. Веднага след това играчите на Стив Брус взеха инициативата в свои ръце и наложиха доминация над своя съперник, но така и не успяваха да достигнат до попадение. Това се случи минута преди изтичане на редовното време на първата част, когато Фабиан Шер успя да се разпише с удар в левия долен ъгъл на Бен Фостър.

След почивката двата отбора положиха усилия, но така и нито един от тях не успя да достигне но заветното второ попадение, което да прати трите точки в една от двете посоки и по този начин разделиха точките. “Свраките” остават на 14 място във временното класиране след четири изиграни срещи, докато гостите, за които това бе първа точка от началото на сезона, остават на дъното в таблицата.

