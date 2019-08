Никола Еде е новият лидер във Вуелтата

Французинът Никола Еде от тима на "Кофидис" е новият лидер в Обиколката на Испания. Еде финишира с групата на лидерите и успя да свали "червеното трико" от гърба на досегашния лидер Мигел Анхел Лопес. Победата в осмия етап - 167 километра от Вайс до Игуалада, грабна германецът Никиас Арнд, който бе най-бърз във финалния спринт и пристигна за време от 3 часа, 50 минути и 48 секунди. Втори остана испанецът Алекс Аранбуру Деба, а белгиецът Тош ван дер Санде допълни челната тройка.

