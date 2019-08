ММА Вейли Жан срази Андраде и грабна титлата в категория "сламка" 31 август 2019 | 16:59 - Обновена 0



Вейли Жан се изправи срещу Жесика Андраде в главната битка на UFC Fight Night 157, което се проведе преди малко в Китай. Залогът в срещата беше титлата в категория "сламка". Още в началото на срещата Жанг започна с кикове, а след тях и здрави удари, с които нарани шампионката. Силен десен от страна на китайката и Андраде бе разклатена. Weili Zhang becomes the first ever Chinese UFC champion and just look what it means to her



In 2019 the UFC has seen its first African and Asian champions crowned. A global sport #UFCShenzhen pic.twitter.com/Dj341LHdpB — UFC on BT Sport (@btsportufc) August 31, 2019

Weili Zhang nouvelle championne UFC après sa démonstration en quelques secondes face à Jessica Andrade. KO au premier round. #UFCShenzhen pic.twitter.com/h3eOTSZ9I3 — La Sueur (@lasueur_off) August 31, 2019

Страхотна победа за Жан, с която тя навлиза в серия от 20 поредни победи. Андраде от своя страна губи за втори път в категорията и това е края на нейната серия от 4 победи. Жан се хвърляше безпощадно с лакти и колена, а бразилката опита да се спаси, но Уайли я преследваше и приключваше всичко с тежките си удари. Битката между двете продължи само 42 секунди, които бяха достатъчни на Уайли да спечели титлата и да стане първата в историята на UFC шампионка от Китай.Страхотна победа за Жан, с която тя навлиза в серия от 20 поредни победи. Андраде от своя страна губи за втори път в категорията и това е края на нейната серия от 4 победи. mma.bg

