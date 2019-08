Тенис Медведев стана обществен враг номер 1 в Ню Йорк 31 август 2019 | 16:32 0



Даниил Медведев напълно изпусна нервите си в победата си над Фелисиано Лопес със 7-6(1) 4-6 7-6(7) 6-4. 23-годишният руснак на няколко пъти в двубоя показа непристойно поведение, влизайки в конфликт със съдията и публиката. Всичко започна, когато в първия сет световният №5 без причина издърпа и хвърли кърпата от ръцете на един от доброволците. Действията му заслужиха не само освирквания от публиката, но и предупреждение от Деймиън Думусос. Когато чу отсъждането, Медведев захвърли ракетата си по посока на стола на съдията и каза нещо по негов адрес, а по-късно тайно му показа и среден пръст, минавайки покрай него. Here's Medvedev flipping off the crowd on the opposite side of the ump like a child. The ump sees it on the replay but doesn’t give a violation pic.twitter.com/PHW2ivae94 — WTA Tea (@WTATea) August 31, 2019 Интересното е, че Думусос видя жеста на състезателя на повторенията на екрана, но не реагира с предупреждение или наказание: „Даниил, можем ли да поговорим? Не мога да те накажа за нещо, което съм видял на екрана, трябва да го видя на живо,“ отбеляза арбитърът момент по-късно. Това изглежда не бе достатъчно и Медведев не се успокои до последната точка. След двубоя той вдигна ръце, приканвайки публиката да продължава да го освирква, а в интервюто след мача им каза: „Искам, когато днес си легнете да спите, да знаете, че спечелих заради вас. Колкото повече продължавате да се държите така, толкова повече ще печеля за вас.“ Medvedev's postmatch interview was a trolling masterpiece #USOpen pic.twitter.com/4D2pDdtPU2 — Paid man gets bored (@cjzero) August 31, 2019 Следващият съперник на първата ракета на Русия ще бъде квалификанта Доминик Кьопфер, който сътвори поредната сензация, елиминирайки Николоз Басилашвили. Световният №118 надделя над грузинеца с 6-3 7-6(5) 4-6 6-1 и подобри най-доброто си класиране в турнирите от Големия шлем, което постави при победата над Рейли Опелка в предишния кръг. Ето как започна всичко: Medvedev is in a foul mood, throws a tantrum at the towel guy then throws his racket when the code violation is announced #USOpen pic.twitter.com/YyNtfbR0ry — CJ Fogler (@cjzer0) August 31, 2019 TennisKafe.com TennisKafe.com

