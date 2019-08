Миралас се раздели с Евертън и се завърна в Белгия

Бившият белгийски футболен национал Кевин Миралас се завърна в родината си и подписа договор за един сезон с Антверп. 31-годишният нападател подсили новия си клуб със свободен трансфер, след като разтрогна с английския Евертън.

| All the best to Kevin Mirallas as he joins Royal Antwerp after 7 seasons with the Blues.



Good luck, Kev. pic.twitter.com/CbOXoKyiRY