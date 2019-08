Италия Де Лихт: Роналдо и Сари са перфектните учители 31 август 2019 | 14:36 - Обновена 0



Новият бранител на Ювентус Матайс Де Лихт е убеден, че е взел правилното решение с трансфера си в италианския шампион. Холандският национал, който преди две седмици навърши 20 години, се спря на офертата на “старата госпожа”, защото смята, че в този клуб ще се развие най-добре.“Тук попаднах на перфектните учители като Кристиано Роналдо Маурицио Сари ”, коментира бившият капитан на Аякс пред De Telegraaf.Де Лихт не взе участие в първия двубой на Юве от Серия “А”, но се очаква съвсем скоро да бъде сред титулярите, след като в петък Джорджо Киелини получи тежка травма. “Изненадан съм, когато чета критики за това, че не съм бил играл - сподели Де Лихт. - Това е нормален етап за млад футболист като мен, когато той се присъединява към водещ клуб. Преди идването ми тук имах дълъг разговор с треньора Сари. Той ми каза какво иска от мен и обясни, че първият месец ще е период на голяма промяна за мен. Осъзнавам, че с всеки изминал ден ставам все по-силен, чувствам се във все по-добра форма и като цяло вдигам нивото си. През сезона има толкова много срещи и затова е добре в клуба да има петима стабилни защитници. От мен се иска всеки ден да си задавам въпроса какво направих, за да стана по-силен футболист.” De Ligt: "I have Italian lessons for an hour and a half five times a week...my girlfriend Annekee has three hours of lessons every working day. We just want to adapt to our new country as quickly as possible." pic.twitter.com/E7IPMhElDr — Juvefc.com (@juvefcdotcom) August 31, 2019

Холандецът е бил очарован още по време на медицинските си прегледи в клуба. “Самите тестове продължиха час и половина, като оглеждаха дори зъбите ми. Най-много се впечатлих от това, че те можеха да изчислят какъв е физическият ми потенциал. Останах доволен от заключението им, защото ми обясниха, че има още толкова много да се развивам. Екипът от специалисти ми посочва в кой аспект не съм на 100% и как да достигна пълното си развитие във въпросното нещо.



В тренировките наблягаме главно на тактиката, докато в Аякс акцентът беше върху позиционирането ни на терена. Защитаваме се в линия и по тази причина пълното разбирателство и синхрон с другите защитници е от голямо значение. Трябва да бъдем перфектни в това. Това е от голяма полза за моето развитие, защото аз искам да се превърна в по-добър бранител. Идването в Ювентус беше правилното решение за мен, защото почти всички големи клубове, в това число и



Разбиранията на Сари за отбраната не се различават много от подхода в Холандия. Наставникът иска отбранителната ни линия да е високо изнесена напред и нямаме право да се отдръпваме назад. Същото беше и в Аякс.

Кристиано и останалите звезди в клуба са перфектните учители. Те ми показват колко мога да се подобря, ако се грижа за тялото си. Специално при Роналдо е изключителна лудница. Той трябва да се справя с толкова много неща. Говорим за хиляда пъти повече от това, на което аз съм свикнал. Когато бяхме в Азия, той направи само една крачка извън хотела и хората буквално пощуряха, като опитваха всичко само за да го зърнат. Но и на фона това той намира време за своите фенове, което също е урок за мен. Понякога си казваш "не сега", но в действителност се изисква съвсем малко усилие, за да доставиш радост на хората. Всички дължим много на Кристиано.

