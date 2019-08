Българи зад граница Николай Тодоров с първи гол за Инвърнес в Чемпиъншип 31 август 2019 | 14:24 - Обновена 0



FULL-TIME: ICTFC 5-0 @Morton_FC



WHAT A PERFORMANCE!



A brace from James Keatings and goals from Jordan White, Coll Donaldson and Nikolay Todorov. Also, Mark Ridgers saved a penalty from Nicky Cadden in the second-half. pic.twitter.com/eilTfdBvea — Official ICTFC (@ICTFC) August 30, 2019 Успехът изпрати тима на българина на второ място във временното класиране с актив от 7 точки. Лидерът Дънди Юнайтед е без грешка от началото на кампанията и има 12 точки на сметката си. От началото на новия сезон в Шотландия Тодоров вече има три отбелязани попадения. По-рано това лято Николай се разписа два пъти в групите на турнира за Купата на Лигата.



22-годишният българин продължава да трупа опит в Шотландия, където премина по-голямата част от кариерата му до момента. След трансфера си от



Миналото лято нападателят се раздели с тима от Единбург, като през есента опита късмета си в Италия, където игра за третодивизионния Риети. В началото на годината Николай се завърна в Шотландия и подписа с Фолкърк, който обаче изпадна от Чемпиъншип в последния кръг заради по-лоша голова разлика. Our final pre-season match ahead of the Betfred Cup Group Stages, takes place this Friday as we face @StJohnstone at Grant Street, 7:30pm kick-off.



Our final pre-season match ahead of the Betfred Cup Group Stages, takes place this Friday as we face @StJohnstone at Grant Street, 7:30pm kick-off.

Admission: £5 | Under 16s: FREE pic.twitter.com/iUEwmXcNy3 — Official ICTFC (@ICTFC) July 10, 2019 В кариерата си във второто ниво на шотландския футбол до момента българинът има 37 мача и 4 гола. Безспорно най-силният сезон в кариерата му досега пък е 2016/2017, в който изигра 14 мача, вкара 4 гола и помогна на Ливингстън да спечели титлата в Лига 1 и промоция в Чемпиъншип.



