Югоизточна:

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БГ Футбол
31 август 2019 г., събота, 18:00 часа:
Загорец (Нова Загора) - Гигант (Съединение)
Атлетик (Куклен) - ФК Ямбол 1915 (Ямбол)
Димитровград 1947 (Димитровград) - Левски (Карлово)
Несебър (Несебър) - ФК Хасково 1957 (Хасково)
Свиленград 1921 (Свиленград) - Розова долина (Казанлък)
Карнобат (Карнобат) - Созопол (Созопол)
Черноморец 1919 (Бургас) - Марица 1921 (Пловдив)
Миньор (Раднево) - Родопа Смолян (Смолян)
1 септември 2019 г., неделя, 18:00 часа:
Сокол (Марково) - Борислав 2009 (Първомай)
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