Почетино е оптимист преди дербито с Арсенал

Мениджърът на Тотнъм Маурисио Почетино отхвърли слуховете, че може да напусне клуба след техния колеблив старт на сезона във Висшата лига. Той заяви, че иска да удължи престоя си, за да може да възстанови отбора и отново да го насочи в правилната посока.

"I'm just wondering if the rumours I'm hearing are correct."



"That whatever the result on Sunday, this is going to be Mauricio Pochettino's last game as Spurs manager." @talkSPORTDrive shares what he's heard ahead of the huge North London derby this weekend. pic.twitter.com/fnv3l5dzKu