Монреал напуска Арсенал, за да премине в Реал Сосиедад

Защитникът Начо Монреал напусна Арсенал и се присъедини към Реал Сосиедад, потвърдиха двата клуба. Испанецът подписа договор до 30 юни 2021 г. 33-годишният футболист взе участие и в трите мача за Арсенал през този сезон.





През миналия сезон той записа 36 срещи и вкара 1 гол и направи 7 асистенции.

For six-and-a-half years of service, for 250 appearances, for 10 goals, for 20 assists, for three FA Cups, for those equalisers at Old Trafford and Wembley, for your unwavering consistency, and for being our very own #LaCabra, we just want to say…



THANK YOU, @_nachomonreal! pic.twitter.com/QCZaMip2AZ