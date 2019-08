Бейзбол Разследват служител на ЛА Ейнджълс за смъртта на Скагс, в организма му са открити опиати и алкохол 31 август 2019 | 08:56 0



От документа личи, че в организма на Скагс са открити следи от наркотичните вещества фентанил и оксикодон, както и високо съдържание на алкохол. Като причина за смъртта е посочена "смесена интоксикация с етанол, фентанил и оксикодон с терминална аспирация на стомашно съдържание". Иначе казано, младият мъж е повърнал и се е задавил фатално вследствие на свръхдоза опиати.



Toxicology report reveals fentanyl, oxycodone and alcohol found in Tyler Skaggs' system when he was found dead pic.twitter.com/E9KJMhJhfC — Bleacher Report MLB (@BR_MLB) August 30, 2019

Заключението е, че смъртта е настъпила случайно, без чужда намеса. Въпреки това от семейството на Скагс обявиха, че полицията в Саутлейк, Тексас, води разследване срещу неназован служител на ЛА Ейнджълс заради трагичния инцидент. Най-вероятно става въпрос за човека, снабдил питчера със силните опиати.



"Разтърсени сме да научим, че смъртта на нашия обичан Тайлър е резултат от комбинация от опасни медикаменти и алкохол – се казва в официалната позиция на семейство Скагс, разпространена от адвокатска кантора. – Това напълно се разминава с характера на човека, който работеше толкова здраво, за да стане играч от Мейджър лийг бейзбол, и имаше толкова обещаващо бъдеще в играта, която обичаше."



A medical examiner has ruled that Angels pitcher Tyler Skaggs died from an accidental overdose of drugs and alcohol. https://t.co/dNzlVNQMDq — SportsCenter (@SportsCenter) August 30, 2019

В 7-страничния медицински доклад се посочва, че в кръвта на Скагс е имало 38 нг/мл оксикодон и 3,8 нг/мл фентанил – и двете вещества са извънредно силни болкоуспокояващи и спадат към групата на опиоидите. Също така токсикологичните тестове са установили наличие на 1,22 промила алкохол.



Засега от Лос Анджелис Ейнджълс отказват съществен коментар по новите сведения, както и по съмненията, че вътрешен човек има косвена връзка със смъртта на Тайлър Скагс. "Мога само да кажа, че всички сме дълбоко натъжени и с напълно разбити сърца – заяви генералният мениджър на клуба от Анахайм Били Еплър. – Всеки търси факти и всеки в нашата организация иска факти, затова оказваме пълно съдействие на разследването."



