Тенис Григор Димитров пред Sportal.bg: Винаги съм искал да вървя по собствен път 31 август 2019 | 08:16 0



копирано





"Няма съсмение, че това е добър резултат засега. Разбира се, че съм доволен. Беше трудна година и да постигна такъв резултат е добре, но работата ми далеч не е свършена", коментира Григор след двубоя. - Чувствах се доста добре физически. Това, че не играх във втория кръг, ми даде повече време да се подготвя, да тренирам. Мисля, че днес изиграх добър мач.



"Основното беше да вярвам на тялото си. Лесно можеше да загубя втория сет днес. Не съм играл много мачове тази година и не съм бил много често в ситуации под напрежение. На фона на това мисля, че засега се справих с тези моменти", допълни той.



Димитров говори и за следващия си съперник Алекс Де Минор. Австралиецът е третият тенисист в турнира, срещу когото Григор никога не е играл. "Не съм го гледал скоро. От това, което съм гледал, той движи се добре по корта. Ще видя негови мачове, за да разбера срещу какво ще се изправя. Физически се чувствам по-добре и това е нещо, на което мога да разчитам. Ще бъда агресивен, когато е възможно. Днес се получаваше в доста моменти", сподели бившият номер 3 в света.



Serving up his place in the fourth round!



@GrigorDimitrov d. Kamil Majchrzak 7-5, 7-6(8), 6-2. | #USOpen pic.twitter.com/NRD2NbAcc2 — ATP Tour (@ATP_Tour) August 31, 2019

Григор отговори и на въпрос какво е било вдъхновението му през годините. "Много неща са ме вдъхновявали. Това, че съм българин, винаги е било вдъхновение за мен. Да бъда различен, да съм от такава страна. Това ми помага да бъда по-добър. Да представям страната през годините, да нося флага. Вдъхновение са баща ми, майка ми, семейството ми.



Идва момент, в който много трябва да дойде от теб. Това е израстването. Винаги съм искал да вървя по мой собствен път, не да следвам останалите. Така се чувствам най-комфортно. Независимо какво се случва последната година, аз продължих да съм верен на себе си и съм много горд от това", каза още той.



ЕМИЛ ЯНЧЕВ, Ню Йорк

Григор Димитров се класира за осминафиналите на US Open за трети път в кариерата си, а това е и най-доброто му постижение в Ню Йорк. Българинът се справи с Камил Майшак от Полша в третия кръг и за място на четвъртфиналите ще спори с австралиеца Алекс Ди Минор."Няма съсмение, че това е добър резултат засега. Разбира се, че съм доволен. Беше трудна година и да постигна такъв резултат е добре, но работата ми далеч не е свършена", коментира Григор след двубоя. - Чувствах се доста добре физически. Това, че не играх във втория кръг, ми даде повече време да се подготвя, да тренирам. Мисля, че днес изиграх добър мач."Основното беше да вярвам на тялото си. Лесно можеше да загубя втория сет днес. Не съм играл много мачове тази година и не съм бил много често в ситуации под напрежение. На фона на това мисля, че засега се справих с тези моменти", допълни той.Димитров говори и за следващия си съперник Алекс Де Минор. Австралиецът е третият тенисист в турнира, срещу когото Григор никога не е играл. "Не съм го гледал скоро. От това, което съм гледал, той движи се добре по корта. Ще видя негови мачове, за да разбера срещу какво ще се изправя. Физически се чувствам по-добре и това е нещо, на което мога да разчитам. Ще бъда агресивен, когато е възможно. Днес се получаваше в доста моменти", сподели бившият номер 3 в света.Григор отговори и на въпрос какво е било вдъхновението му през годините. "Много неща са ме вдъхновявали. Това, че съм българин, винаги е било вдъхновение за мен. Да бъда различен, да съм от такава страна. Това ми помага да бъда по-добър. Да представям страната през годините, да нося флага. Вдъхновение са баща ми, майка ми, семейството ми.Идва момент, в който много трябва да дойде от теб. Това е израстването. Винаги съм искал да вървя по мой собствен път, не да следвам останалите. Така се чувствам най-комфортно. Независимо какво се случва последната година, аз продължих да съм верен на себе си и съм много горд от това", каза още той.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1117 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1