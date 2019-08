Тенис Рамото и Кудла не създадоха проблеми на Джокович 31 август 2019 | 07:59 - Обновена 0



Единствено когато изпълняваше сервис, си личеше, че Джокович изпитва болка. Той направи 8 двойни грешки, но въпреки това стигна до убедителен успех и няма загубен сет от началото на турнира. В следващия кръг Ноле го чака много по-тежък противник - Стан Вавринка.

Get excited, because it's happening in R4...



Novak Djokovic and Stan Wawrinka will face off for the first time since the 2016 #USOpen final! pic.twitter.com/Mc67k0WGCf — US Open Tennis (@usopen) 31 август 2019 г. "Последният път, в който играхме тук, Стан ме победи", върна се към финала през 2016 година Джокович. - Опитвах се да щадя рамото на тренировките. Двамата сме правили невероятни битки. Вавринка е трикратен шампион от Големия шлем, играе с много мощ. Ще стане хубав и мач и по-добрият ще победи".



Сърбинът вече има 72 победи в Ню Йорк и се изравни на петото място по този показател с Пийт Сампрас.

David Digs Deep



@David__Goffin saves three set points to lead Pablo Carreno Busta 7-6(5), 7-6(9). #USOpen pic.twitter.com/xiAmkBkwkg — ATP Tour (@ATP_Tour) 30 август 2019 г. Давид Гофен имаше трудни мигове срещу Пабло Кареньо-Буста, но се наложи със 7:6(5), 7:6(9), 7:5. Поставеният под номер 15 в схемата белгиец ще срещне в следващия кръг Роджър Федерер.



