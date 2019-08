Новият в ЦСКА-София се готви и по индивидуална програма

Последното лятно попълнение на ЦСКА-София Томи Юрич се готви както наравно с отбора, така и по индивидуална програма. "Армейците" са му изработили специален график, за да навакса по-бързо изоставането си в кондиционно отношение. Австралиецът има едва 8 мача и 380 минути през последната една година - всичките за швейцарския Люцерн. Той не е играл от февруари насам, а е имал и контузия в началото на миналия сезон, която го е извадила от терена за два месеца.

28-годишният таран ще опита да рестартира кариерата си на "Армията". Основната надежда на Юрич е отново да получи повиквателна за националния отбор. Той очаквано остана извън списъка за започващите през септември световни квалификации - играчите на Австралия бяха обявени вчера.

DONE DEAL:



28-year-old Socceroos forward Tomi Juric has signed with Bulgarian club CSKA Sofia.#AussiesAbroad pic.twitter.com/Vib6yhv5GH