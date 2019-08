Тенис Серина Уилямс не даде шанс на чехкиня, лесни победи за фаворитките 30 август 2019 | 22:58 - Обновена 0



Серина пласира 5 аса днес, като допусна и 7 двойни грешки. Американката записа 20 уинъра - с 3 повече от съперничката си, както и 15 непредизвикани грешки. Мухова допусна 21 непредизвикани грешки и успя веднъж да спечели гейм при сервис на Уилямс. Чехкинята обаче допусна 4 пробива и в крайна сметка трябваше да преклони глава пред 37-годишната си противничка.

Making her 19th appearance...@serenawilliams owns a 17-1 record in R3 matches in Flushing Meadows, with her only loss at this stage coming in her debut in 1998.#USOpen pic.twitter.com/P8PupLBfPr — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2019 В първите 5 гейма в мача нямаше пробиви, но след това Серина Уилямс превключи на по-висока скорост и с 4 поредни гейма взе първата част. Във втория сет американката поведе с 3:0, загуби следващите два гейма, но след това бе безкомпромисна и с 6:2 сложи точка на спора.

A battle 'til the end...@KaPliskova outlasts Jabeur 6-1, 4-6, 6-4 in Louis Armstrong Stadium to reach R4...#USOpen pic.twitter.com/5eTXwKAIhm — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2019 За четвъртия кръг се класира по-рано днес и друга бивша №1 в света - чехкинята Каролина Плишкова. Финалистката от 2016 година и поставена под №3 в схемата загуби сет срещу Онс Жабер, но все пак пречупи тунизийката с 6:1, 4:6, 6:4. Плишкова ще играе в следващата фаза с първата ракета на Великобритания Йохана Конта. Поставената под №16 Конта не срещна трудности срещу китайката Шуай Жан (№33) - 6:2, 6:3.

