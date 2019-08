Тенис Федерер се разигра и не показа милост към съперника си 30 август 2019 | 20:42 - Обновена 0



копирано





В първите си два мача в турнира носителят на рекордните 20 титли от “Големия шлем” неизменно губеше първия сет, но след това печелеше следващите три части. Сега обаче на Федерер му бяха необходими само 1 час и 20 минути, за да преодолее днешния си противник.

After an exciting Ashe coin toss, @kobebryant joins #USOpenNow....well, right now!



Tune in https://t.co/aqN2m5n7EE pic.twitter.com/TSJBeA6SCO — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2019 When your allegiance is made pretty clear from the start...



@rogerfederer#USOpen pic.twitter.com/ZTUm7nJpRX — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2019 Еванс бе равностоен на Федерер в първите 4 гейма, в които нямаше пробиви, но след това швейцарецът се разигра и след като пропиля три поредни брейкпойнта при 2:1, в шестия гейм Маестрото от Базел този път спечели подаването на съперника си. Федерер лесно затвърди брейка, а веднага след това реализира нов такъв и първият сет приключи.



Във втората част Федерер пропусна два брейкпойнта във втория гейм, но в четвъртия проби и бързо си изгради аванс в резултата. Последва нов пробив и вторият сет приключи със същия резултат като първия - 6:2.



В третата част Федерер проби още по-рано и поведе с 2:0, но веднага допусна рибрейк. Следващите 4 гейма обаче отново бяха спечелени от швейцареца, който си гарантира участие в четвъртия кръг.

6-2, 6-2, 6-1@rogerfederer passes the Evans test with flying colors and moves into R4...#USOpen pic.twitter.com/qZlkZzMnDl — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2019 Ветеранът от Швейцария записа 10 аса, 1 двойна грешка, 48 уинъра и 19 непредизвикани грешки в днешния двубой, който се превърна в моноспектакъл.



На 1/8-финалите съперник на Федерер ще е испанецът Пабло Кареньо Буста или поставеният под №15 белгиец Давид Гофен. Петкратният шампион Роджър Федерер се класира за 1/8-финалите на US Open след най-лесната си победа от началото на тазгодишното издание на турнира в Ню Йорк. 38-годишният швейцарец, поставен под №3 в схемата, прегази британеца Даниел Еванс с 6:2, 6:2, 6:1.В първите си два мача в турнира носителят на рекордните 20 титли от “Големия шлем” неизменно губеше първия сет, но след това печелеше следващите три части. Сега обаче на Федерер му бяха необходими само 1 час и 20 минути, за да преодолее днешния си противник.Еванс бе равностоен на Федерер в първите 4 гейма, в които нямаше пробиви, но след това швейцарецът се разигра и след като пропиля три поредни брейкпойнта при 2:1, в шестия гейм Маестрото от Базел този път спечели подаването на съперника си. Федерер лесно затвърди брейка, а веднага след това реализира нов такъв и първият сет приключи.Във втората част Федерер пропусна два брейкпойнта във втория гейм, но в четвъртия проби и бързо си изгради аванс в резултата. Последва нов пробив и вторият сет приключи със същия резултат като първия - 6:2.В третата част Федерер проби още по-рано и поведе с 2:0, но веднага допусна рибрейк. Следващите 4 гейма обаче отново бяха спечелени от швейцареца, който си гарантира участие в четвъртия кръг.Ветеранът от Швейцария записа 10 аса, 1 двойна грешка, 48 уинъра и 19 непредизвикани грешки в днешния двубой, който се превърна в моноспектакъл.На 1/8-финалите съперник на Федерер ще е испанецът Пабло Кареньо Буста или поставеният под №15 белгиец Давид Гофен.

Още по темата

0



копирано

БОЯН ЧУЛКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 1902 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1